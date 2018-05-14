В Нарышкино после капремонта откроется детский сад
14.05.2018
В поселке Нарышкино в новом учебном году после капитального ремонта планируют открыть детский сад. Напомним, во время рабочей поездки в Урицкий район к врио губернатора Орловской области Андрею Клычкову обратилось население с просьбой выделить денежные средства на окончание ремонтных работ дошкольного учреждения.
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