В Нарышкино после капремонта откроется детский сад

В поселке Нарышкино в новом учебном году после капитального ремонта планируют открыть детский сад. Напомним, во время рабочей поездки в Урицкий район к врио губернатора Орловской области Андрею Клычкову обратилось население с просьбой выделить денежные средства на окончание ремонтных работ дошкольного учреждения.