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В Нарышкино после капремонта откроется детский сад

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14.05.2018

В поселке Нарышкино в новом учебном году после капитального ремонта планируют открыть детский сад. Напомним, во время рабочей поездки в Урицкий район к врио губернатора Орловской области Андрею Клычкову обратилось население с просьбой выделить денежные средства на окончание ремонтных работ дошкольного учреждения.

Теги:Андрей Клычковврио губернатора Орловской областиНарышкинодетский садремонт

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