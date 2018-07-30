В "Дубраве" прошел фестиваль "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"
30.07.2018
Настоящий праздник для орловчан подготовила к 30-летнему юбилею корпорация «Проект-техника». Фестиваль «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» проходил на протяжении дня на базе санатория «Дубрава».
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