В Дмитровском районе начался ремонт участка дороги Москва-Киев
16.05.2018
В 2018 году Орловская область уже в мае приступила к строительству и ремонту дорог. Благодаря хорошим погодным условиям и своевременной работе региональных властей большая часть объектов будет сдана в начале лета.
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