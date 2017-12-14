Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел14.12.2017 Четверг 18:01
сейчас в эфире
17:30
Телесериал
Дом на Озёрной. 6-я серия|16+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. В честь русских воинов

В честь русских воинов

Версия для печати

14.12.2017

Благодаря орловским общественникам из молодежного братства Победоносца Георгия, редакции журнала «Истории русской провинции» и организации «Двуглавый Орел» была проведена международная конференция «Братушки».

Теги:конференциявойнаБолгарияДвуглавый Орел

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/43762

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Ответы Путина
14.12.2017

Ответы Путина

Инвестиционное послание Клычкова
14.12.2017

Инвестиционное послание Клычкова

Аварийные дома
14.12.2017

Аварийные дома

Тренировка ОМОН
14.12.2017

Тренировка ОМОН

Добрый свет
14.12.2017

Добрый свет

$ USD58.7082(-0.44)15.12
€ EUR69.4048(-0.06)15.12

Наш опрос

Какова ситуация с вывозом мусора в вашем дворе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online