В честь русских воинов
14.12.2017
Благодаря орловским общественникам из молодежного братства Победоносца Георгия, редакции журнала «Истории русской провинции» и организации «Двуглавый Орел» была проведена международная конференция «Братушки».
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