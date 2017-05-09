В библиотеке Бунина прошла встреча с ветеранами
09.05.2017
На встрече присутствовали представители областного заксобрания и молодежного парламента. За особый вклад в развитие патриотизма в регионе и в преддверии 72-ой годовщины Победы областные власти отметили участников почетными грамотами и благодарностями.
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