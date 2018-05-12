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  4. В 2018 году на благоустройство Орловщины потратят более полумиллиарда рублей

В 2018 году на благоустройство Орловщины потратят более полумиллиарда рублей

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11.05.2018

Жесткий контроль, выполние работ качественно и в срок должны стать главными составляющими программы «Формирование современной городской среды» на территории области. На аппаратном совещании Андрей Клычков напомнил перечень задач.

Теги:Андрей Клычковврио губернатора Орловской областиФормирование городской средызадачи

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