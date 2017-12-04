Услуги населению
30.11.2017
В региональном Департаменте социальной защиты населения, опеки и попечительства прошло заседание общественной палаты. В этот раз участники мероприятия затронули тему деятельности некоммерческих организаций.
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