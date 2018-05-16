Управление градостроительства Орла наградило победителей студенческого бизнес-хакатона
16.05.2018
Что такое бизнес-хакатон и зачем он нужен? — ответ на этот вопрос знают студенты архитектурно-строительного института ОГУ им. И. С. Тургенева. В феврале на базе ВУЗа проходил бизнес-хакатон «Новый старый город». Студенты попробовали себя в роли разработчиков предложений по развитию городских пространств.
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