Управление градостроительства Орла наградило победителей студенческого бизнес-хакатона

Что такое бизнес-хакатон и зачем он нужен? — ответ на этот вопрос знают студенты архитектурно-строительного института ОГУ им. И. С. Тургенева. В феврале на базе ВУЗа проходил бизнес-хакатон «Новый старый город». Студенты попробовали себя в роли разработчиков предложений по развитию городских пространств.