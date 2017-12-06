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Уникальное оборудование

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06.12.2017

В референтном центре Россельхознадзора тестируют уникальное оборудование. Жидкостный хроматомасс-спектрометр позволит выявить в молочной и мясной продукции вредные вещества.

Теги:Россельхознадзор по Орловской областиприборхроматомасс-спектрометртестирование

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Короткая ссылка obl1.ru/~/43570

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