Украденная дорога
28.09.2017
От наших зрителей поступила тревожная новость. Они подозревают, что в Шаблыкинском районе идёт незаконный демонтаж бетонной дороги, соединяющей несколько деревень.
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