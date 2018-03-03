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Учимся выбирать

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02.03.2018

В Орловской области началось обучение операторов комплексов обработки избирательных бюллетеней. Напомним, КОИБ-2017 будут использоваться 18 марта в день выборов президента России на 63 избирательных участках.

Теги:выборыоператорыКОИБбюллетени

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