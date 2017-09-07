Учим-знаем
07.09.2017
Болезнь больше не помешает орловским малышам стать полноценными школьниками. В НКМЦ имени Круглой открылась больничная школа в рамках федерального проекта «Учим-знаем».
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