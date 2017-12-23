Учения М
21.12.2017
На федеральной трассе М-2 столкнулись грузовик и пассажирский автобус. В последнем находились два десятка пассажиров. Пострадавшие и погибшие есть. По такому сценарию развивались тактические учения служб МЧС.
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