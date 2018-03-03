Ученик года
02.03.2018
В Орле прошел финал конкурса «Ученик года — 2018». 20 претендентов на победу из разных городов и районов области объединились под эгидой лозунга «Воля, энергия, великодушие».
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