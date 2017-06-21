Тургеневский праздник
19.06.2017
В шестой раз в областном центре прошел Тургеневский праздник. В этом году мероприятие приурочили к 200-летию писателя, которое Орловская область будет отмечать в 2018-ом году.
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