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Трофи-рейд

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28.08.2017

В прошедшие выходные в Шаблыкино проводились соревнования по трофи-рейдам. Водители из Курской, Белгородской и Орловской областей преодолевали бездорожье и болота.

Теги:Орловская областьШаблыкинотрофи-рейдгонкиавтомобили

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