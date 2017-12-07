Транспортная неделя
07.12.2017
Делегация Орловской области во главе с Андреем Клычковым принимает участие в «Транспортной неделе». Комплекс мероприятий в эти дни проходит в московском Гостином дворе.
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