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Транспортная неделя

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07.12.2017

Делегация Орловской области во главе с Андреем Клычковым принимает участие в «Транспортной неделе». Комплекс мероприятий в эти дни проходит в московском Гостином дворе.

Теги:Андрей Клычковврио губернатора Орловской областитранспортная неделяМосква

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