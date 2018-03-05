Транспортная инфрастурктура
05.03.2018
Западный обход Орла, аэропорт и ремонт мостов, федеральная программа по закупке электротранспорта стали темами для обсуждения во время визита министра транспорта Максима Соколова.
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