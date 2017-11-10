Трансляционная медицина
10.11.2017
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева станет площадкой для обмена результатами фундаментальных исследований российских и зарубежных ученых.
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