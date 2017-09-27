Торжественный прием
27.09.2017
Торжественный прием в честь 80-летия Орловской области прошел в ТМК «ГРИНН». В мероприятии приняли участие представители областной администрации, а также почетные гости.
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