Торговцы ядом
13.02.2017
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими был установлен факт сбыта опасной алкогольной продукции на территории Орла. Занимались реализацией два орловчанина, 83 и 84 годов рождения.
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