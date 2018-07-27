Телеканал "Первый областной" продолжает проект "Читальный зал"
27.07.2018
Программа приурочена к 200-летию знаменитого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева и продлится до ноября. Напромним, «Читальный зал» — это совместный проект телеканала и Орловского государственного университета имени Тургенева. Два раза в неделю — в субботу и понедельник, в эфире «Первого областного» звучат любимые произведения классика.
Короткая ссылка obl1.ru/~/48179
Другие новости раздела
27.07.2018
Клычков посетил Ливенский район
$ USD62.9726(+0.03)28.07
€ EUR73.3442(-0.47)28.07
Наш опрос
|Результаты голосования отсутствуют