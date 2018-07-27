Телеканал "Первый областной" продолжает проект "Читальный зал"

Программа приурочена к 200-летию знаменитого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева и продлится до ноября. Напромним, «Читальный зал» — это совместный проект телеканала и Орловского государственного университета имени Тургенева. Два раза в неделю — в субботу и понедельник, в эфире «Первого областного» звучат любимые произведения классика.