Своими руками
13.12.2017
«Новые знания, новые возможности» — проект, который в этом году стартовал в Орле. Общественная организация «Академия Культуры» на занятия с особыми детьми получила президентский грант.
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