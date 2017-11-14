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Свободное кинопространство

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14.11.2017

В «Свободном пространстве» продолжается цикл творческих встреч с кинорежиссерами. В этот раз на вопросы орловчан ответила Оксана Бычкова. Создатель таких фильмов как «Питер FM», «Плюс один» и «Еще один год».

Теги:Свободное пространствоТЮЗтеатркинорежиссерОксана Бычкова

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