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Сутки без воды

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22.09.2017

В Орле в середине октября жители Северного района более чем на сутки останутся без воды. Об этом, в ходе рабочего объезда заявил руководитель ОрелВодоканала Василий Иванов.

Теги:орелводоканалВасилий ИвановводоснабжениеОрелСеверный район

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