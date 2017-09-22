Сутки без воды
22.09.2017
В Орле в середине октября жители Северного района более чем на сутки останутся без воды. Об этом, в ходе рабочего объезда заявил руководитель ОрелВодоканала Василий Иванов.
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