Сухой закон
16.02.2017
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству иницировал принятие двух законопроектов, усиливающих наказание за незаконное производство и продажу алкоголя, спирта и спиртосодержащей продукции.
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