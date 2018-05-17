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  4. Стились Николай Исак провел в Орле масте-класс и шоу-программу "Бурлеск"

Стились Николай Исак провел в Орле масте-класс и шоу-программу "Бурлеск"

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17.05.2018

Настоящий праздник для работников индустрии красоты прошел в ТМК «ГРИНН». С мастер-классом и шоу-программой «Бурлеск» в Орел приехал парикмахер, стилист, визажист, мастер международного класса Николай Исак.

Теги:Николай Исакстилистпарикмахертмк гринн

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