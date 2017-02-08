Старт чемпионата
08.02.2017
В Орле стартовал первый региональный чемпионат «Молодые Профессионалы Орловщины — 2017». Старт фестивалю рабочих профессий торжественно дали 7 февраля.
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