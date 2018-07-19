Сроки дорожного ремонта на Васильевской под угрозой срыва

В Орле продолжается дорожный ремонт. Не без замечаний. К подрячикам городские власти уже озвучили ряд претензий. Основные — по улице Васильевской. Сроки, по словам начальника УКХ, находятся под срывом. Не менее остро стоит вопрос и по ливнёвкам. После обильных дождей затопленными остаются улицы, перекрестки, отремонтированные дворы. Актуальные проблемы обсудили на еженедельной планёрке в администрации Орла.