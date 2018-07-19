Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел19.07.2018 Четверг 12:20
сейчас в эфире
12:00
Передача
Новости|12+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Сроки дорожного ремонта на Васильевской под угрозой срыва

Сроки дорожного ремонта на Васильевской под угрозой срыва

Версия для печати

18.07.2018

В Орле продолжается дорожный ремонт. Не без замечаний. К подрячикам городские власти уже озвучили ряд претензий. Основные — по улице Васильевской. Сроки, по словам начальника УКХ, находятся под срывом. Не менее остро стоит вопрос и по ливнёвкам. После обильных дождей затопленными остаются улицы, перекрестки, отремонтированные дворы. Актуальные проблемы обсудили на еженедельной планёрке в администрации Орла.

Теги:Орелдорогиремонтмэрия

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/47945

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Поддержка фермерства на Орловщине
18.07.2018

Поддержка фермерства на Орловщине

Облсовет обсудил вопросы территориального самоуправления в Орловской области
18.07.2018

Облсовет обсудил вопросы территориального самоуправления в Орловской области

Жители деревни в Малоархангельском районе 40 лет живут без дороги
18.07.2018

Жители деревни в Малоархангельском районе 40 лет живут без дороги

В доме на Черкасской произошел пожар
18.07.2018

В доме на Черкасской произошел пожар

В Орле вспомнили французского летчика, сражавшегося с фашистами
18.07.2018

В Орле вспомнили французского летчика, сражавшегося с фашистами

$ USD62.9006(+0.47)19.07
€ EUR73.1345(-0.11)19.07

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online