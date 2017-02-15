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Сретение Господне

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15.02.2017

15 февраля православные отмечают большой праздник — Сретение Господне. Орловчане и гости области приняли участие в богослужении, которое прошло в Вятском Посаде.

Теги:СретениепраздникРПЦрелигияВятский Посад

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