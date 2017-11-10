Споры о бюджете
09.11.2017
Депутаты орловского горсовета в четверг не одобрили решение администрации о перераспределении бюджетных средств. На внеочередной сессии относительно бюджета развернулись жаркие споры.
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