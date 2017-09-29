Спор о том, чего не видели
29.09.2017
По всей России ведутся споры на тему ещё не вышедшего в прокат кинофильма «Матильда». В рамках проекта «Свежая лекция» известный кинокритик Давид Шнейдеров пообщался с жителями областной столицы о нашумевшей картине.
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