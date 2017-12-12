Спор о полномочиях
12.12.2017
Волонтерство без согласия или как органы местного самоуправления наделяют дополнительными государственными полномочиями и не хотят за это платить. Споры депутатов на эту тему разгорелись на прошедшем комитете по регламенту.
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