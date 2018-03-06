Спасательный флешмоб

На территории России за год в среднем происходит до 250 событий чрезвычайного характера, связанных с опасными природными процессами, и до 950 ЧС, связанных с производственной деятельностью человека. Очередную тренировку по ликвидации таких ситуаций провели орловские спасатели в Покровском районе области.