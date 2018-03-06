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Спасательный флешмоб

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06.03.2018

На территории России за год в среднем происходит до 250 событий чрезвычайного характера, связанных с опасными природными процессами, и до 950 ЧС, связанных с производственной деятельностью человека. Очередную тренировку по ликвидации таких ситуаций провели орловские спасатели в Покровском районе области.

Теги:МЧСспасателиПокровский районфлешмоб

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