Созвездие мужества
01.12.2017
Региональное управление МЧС подвело итоги традиционного конкурса «Созвездие мужества». Оперативная работа журналистов, по мнению сотрудников ведомства, помогает во время информировать жителей Орловщины о надвигающихся катаклизмах, проводить профилактику, а также рассказывать о профессиональной работе управления.
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