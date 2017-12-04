Региональное управление МЧС подвело итоги традиционного конкурса «Созвездие мужества». Оперативная работа журналистов, по мнению сотрудников ведомства, помогает во время информировать жителей Орловщины о надвигающихся катаклизмах, проводить профилактику, а также рассказывать о профессиональной работе управления.