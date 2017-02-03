Соглашение о зарплате
02.02.2017
В Орловском регионе утвержден минимальный размер заработной платы. Соответствующее соглашение было подписано в администрации региона.
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