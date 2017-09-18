Собственники руин
18.09.2017
В администрации Орла состоялась встреча жильцов обрушившегося дома № 68 на Набережной Дубровинского. Собственники разрушенных квартир не согласны с предложениями городской администрации.
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