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Снова мошенники

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03.02.2017

Своих жертв злоумышленники выбирают из числа самой незащещенной группы населения — стариков и пенсионеров. В этот раз от действий мошенников пострадал 94 летний мужчина.

Теги:Мошенникимошенничествопреступлениепенсионеры

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