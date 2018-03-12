Снимайте коньки
12.03.2018
Орёл готовится к весеннему обновлению. Через 2 недели на центральной площади будет закрыт каток. Об этом с любителями спорта в соцсетях поделился временно исполняющий губернатора Андрей Клычков.
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