Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел12.03.2018 Понедельник 19:16
сейчас в эфире
18:35
Телесериал
Гибель империи. 4-я серия|12+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Снимайте коньки

Снимайте коньки

Версия для печати

12.03.2018

Орёл готовится к весеннему обновлению. Через 2 недели на центральной площади будет закрыт каток. Об этом с любителями спорта в соцсетях поделился временно исполняющий губернатора Андрей Клычков.

Теги:катокплощадь ЛенинаАндрей Клычковконьки

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/45377

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Пожар в "Берлоге"
12.03.2018

Пожар в "Берлоге"

Неделя до выборов
12.03.2018

Неделя до выборов

Час земли
12.03.2018

Час земли

Клычков во Мценском районе
12.03.2018

Клычков во Мценском районе

Скандал из-за красоты
12.03.2018

Скандал из-за красоты

$ USD56.6122(-0.19)13.03
€ EUR69.7972(-0.73)13.03

Наш опрос

Стоит ли перекрасить орловское такси в один цвет?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online