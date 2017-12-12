«Перед нами стоит общая задача — выстроить конструктивное взаимодействие в интересах орловчан, сохранить политическую стабильность. Для этого нужно научиться слышать друг друга», — сказал Андрей Клычков на встрече с представителями региональных отделений непарламентских политических партий.