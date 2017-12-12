Слышать друг друга
12.12.2017
«Перед нами стоит общая задача — выстроить конструктивное взаимодействие в интересах орловчан, сохранить политическую стабильность. Для этого нужно научиться слышать друг друга», — сказал Андрей Клычков на встрече с представителями региональных отделений непарламентских политических партий.
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