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"Следите за руками"

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06.12.2017

Имея паспортные данные человека и расписку, составленную им на передачу денежных средств, вы не обезопасите себя от мошенничества. На собственном примере в этом убедились 10 орловчан.

Теги:мошенничествопреступлениезаймыденьги

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