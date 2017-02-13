Славянские забавы
13.02.2017
В поселке Глазуновка более 50 школьников приняли участие в «Славянских забавах». Ребятам предстояло проявить свою силу в спортивных соревнованиях, а девочкам изучить тонкости старинных обрядов.
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