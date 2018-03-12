Скандал из-за красоты

Мы продолжаем следить за развитием ситуации, связанной с открытием салона красоты на первом этаже жилого дома. Напомним, в октябре 2017 года на телефон горячей линии «Первого областного» телеканала обратились собственники квартир 7-го дома по улице Лазурной.