Скандал из-за красоты
12.03.2018
Мы продолжаем следить за развитием ситуации, связанной с открытием салона красоты на первом этаже жилого дома. Напомним, в октябре 2017 года на телефон горячей линии «Первого областного» телеканала обратились собственники квартир 7-го дома по улице Лазурной.
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