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Силовой турнир прошел в канун Дня Победы

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09.05.2017

«Спасибо деду за Победу» сказали орловские богатыри. Они продемонстрировали свои умения в силовом турнире. Мерились силой стронгмены не только из Орла, но из соседних регионов.

Теги:экстримстронгментурнирсилачи9 маядень победыпраздникветераны

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