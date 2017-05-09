Силовой турнир прошел в канун Дня Победы
09.05.2017
«Спасибо деду за Победу» сказали орловские богатыри. Они продемонстрировали свои умения в силовом турнире. Мерились силой стронгмены не только из Орла, но из соседних регионов.
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09.05.2017
В Орле прошел Бал Победы
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