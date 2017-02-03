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Орел03.02.2017 Пятница 06:59
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Штрафы за мобильный

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02.02.2017

Скрытыте патрули ГИБДД продолжают свою работу на дорогах города. Главная цель их очередного выезда — выявление водителей, которые во время движения разговаривают по мобильному телефону.

Теги:ГИБДДДПСштрафмобильный телефонрейд

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