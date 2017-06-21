Школа танцев
19.06.2017
В Орле вновь открылась летняя школа танцев «Танцуй, любимый город». Площадка для занятий осталась прежней — Детский парк.
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