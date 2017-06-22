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Шатиловские планы

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22.06.2017

На следующей неделе в Орловскую область съедутся селекционеры со всей России. В Новодеревеньковском районе в очередной рвз пройдет аграрный форум — День Поля. В 2017 году его решено сделать не трехдневным.

Теги:Шатиловофорумселекционерыаграриисельское хозяйство

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