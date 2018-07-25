С 3 августа в России увеличивается госпошлина за получение загранпаспорта

Подорожает плата за биометрический десятилетний паспорт и за документ для детей младше 14 лет. Таким образом за 10 летний документ придется заплатить 5000 рублей, вместо сегодняшних 3500. А за детский не 1500 как сейчас, а 2500. Скорое подорожание послужило причиной увеличения числа обращений в УФМС почти в 3 раза.