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  4. С 3 августа в России увеличивается госпошлина за получение загранпаспорта

С 3 августа в России увеличивается госпошлина за получение загранпаспорта

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25.07.2018

Подорожает плата за биометрический десятилетний паспорт и за документ для детей младше 14 лет. Таким образом за 10 летний документ придется заплатить 5000 рублей, вместо сегодняшних 3500. А за детский не 1500 как сейчас, а 2500. Скорое подорожание послужило причиной увеличения числа обращений в УФМС почти в 3 раза.

Теги:УФМСпаспортпошлинаповышение

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