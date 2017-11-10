Рождественские чтения
09.11.2017
Вот уже четверть века, начиная с 1993 года, в Москве проходят Международные Рождественские образовательные чтения. Предшествуют столь масштабному форуму региональные диалоги, объединяющие духовенство, представителей власти, научной и культурной общественности.
Короткая ссылка obl1.ru/~/43057
Другие новости раздела
09.11.2017
Жители недовольны
09.11.2017
Споры о бюджете
09.11.2017
Пустые обещания
09.11.2017
Под присмотром
09.11.2017
Помогите ребёнку!
$ USD59.252710.11
€ EUR68.7865(+0.08)10.11
Наш опрос
Что для вас имеет значение при выборе АЗС: