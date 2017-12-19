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Ритейл пососедству

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18.12.2017

Водные и американские горки, лазер таг и скалодром — это лишь малая часть уникального комплекса аттракционов, который расположился на двух этажах мультифункционального комплекса «Централ парк».

Теги:ТЦКурскЦентрал паркЕвропаритейл

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